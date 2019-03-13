بالصورة... ظهور تمساح عملاق في ميسان؟؟

2019/03/13 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ميسان: الفرات نيوز} عثر اهالي محافظة ميسان، الاربعاء، على تمساح عملاق في المحافظة.

وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} انه "تم العثور على تمساح تحت الجسر الجمهوري وسط مدينه العمارة".واضاف ان "تم قتل التمساح على الفور".انتهىبواسطة معتز الحبيب.

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