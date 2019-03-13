2019/03/13 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العراق يوقف منح موافقات المرور لطائرات MAX 737 في اجوائه

تأریخ التحریر: : 2019/3/13 18:31

• 40 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يوقف منح موافقات المرور لطائرات MAX 737 في اجوائه) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يوقف منح موافقات المرور لطائرات MAX 737 في اجوائه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).