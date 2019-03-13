مسؤول ايراني يستغرب: نشاطنا الاقتصادي خالٍ في الساحة الاقتصادية العراقية

2019/03/13 | 18:44

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شفق نيوز/ دعا رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني حشمت الله فلاحت بيشه، الرئيس الايراني حسن روحاني الى تشكيل فريق عمل خاص لمتابعة الاتفاقيات المبرمة مع العراق خلال زيارته الاخيرة الى هذا البلد.واشار إلى أن "هذه الزيارة زيارة مهمة، وبرأيي كان ينبغي ان تتم قبل ذلك".ولفت إلى "اننا حققنا خلال العام الاخير أكبر التطوير في العلاقات الاقتصادية مع العراق، هذا في حين، انه بعد كارثة داعش، تدمرت الكثير من البنى التحتية في هذا البلد، والآن يعيد العراق إعمارها".وقال إن "العديد من الدول التي كانت تدعم داعش، وتلطخت ايديها بدماء الشعب العراقي، بدأت الأن نشاطات واسعة في المجالات الاقتصادية في العراق، في حين ان مكان ايران حقا خالٍ في هذه الساحة".

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