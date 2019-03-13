الخدمات النيابية : قانون السكن سيتضمن رفع الإيجار عن العشوائيات وتمليكها للعائلات الفقيرة

2019/03/13 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت لجنة الخدمات النيابية، الأربعاء، أن ابرز التعديلات التي طرأت على قانون السكن رفع الإيجار عن العشوائيات وتمليكها للعائلات الفقيرة، فيما بينت أن القانون سيعرض للقراءة الأولى خلال الأسبوعين المقبلين.وقال عضو اللجنة وليد السهلاني في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي طالب بتأجيل قراءة مسودة قانون السكن المعدة […]

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