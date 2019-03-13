البيت الأبيض يعارض قرار وقف دعم السعودية في عدوانها على اليمن

2019/03/13 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوصى مستشارو البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بأن يستخدم الرئيس دونالد

ترامب حق النقض ضد قرار ينهي دعم واشنطن للحرب التي تقودها السعودية

على اليمن.أفادت وكالة "رويترز" بأن بيان البيت الأبيض يأتي في الوقت الذي يستعد

فيه مجلس الشيوخ للتصويت بشأن هذا الأمر، بينما يدفع المشرعون ترامب

لتشديد سياسته تجاه السعودية.وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت، في فبراير/ شباط الماضي، على مشروع

قرار بشأن تعليق الدعم الأمريكي للتحالف العربي بقيادة السعودية في

حرب اليمن.



إذ صوت لصالح القرار 248 صوتا مقابل 177 ضد.وتدعم الولايات المتحدة التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

بمهام لإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو فضلا عن دعم يتعلق بجمع

المعلومات والاستهداف.

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