شهداء وجرحى بسقوط قذيفة هاون على منزل شمال شرق بعقوبة

2019/03/13 | 18:47

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استشهد مدني واصيب خمسة اخرون في سقوط قذيفة هاون على منزلهم شمال شرق

بعقوبة .وقال مصدر امني ،الاربعاء، ان" قذيفة هاون سقطت على منزل في منطقة

القصبة القديمة باطراف ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة ما اسفر عن

استشهاد شخص وجرح خمسة اخرين من عائلة واحدة .

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