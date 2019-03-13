2019/03/13 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ عثر مواطنون؛ اليوم الأربعاء؛ على تمساح كبير في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.وتم العثور على التمساح تحت الجسر الجمهوري وسط المدينة وقتله على الفور.يشار الى ان؛ محافظة ميسان تضم عددا من الاهوار التي انتعشت بالمياه بعد موجة الامطار الأخيرة التي شهدها البلد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. العثور على حيوان كبير مفترس في مدينة عراقية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. العثور على حيوان كبير مفترس في مدينة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).