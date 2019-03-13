السودان.. تشكيل حكومة جديدة من 21 وزير

2019/03/13 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء السوداني، محمد طاهر إيلا، تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة، وظهر فيها الإبقاء على وزيري الدفاع والخارجية.وفي مؤتمر صحفي، أعلن إيلا قائمة من 21 وزيرا اتحاديا، على رأسهم الدرديري محمد أحمد وزيرا للخارجية، ومحمد أحمد سالم وزيرا للعدل، وبشارة أرور وزيرا للداخلية، وفضل عبدالله فضل وزيرا لشئون الرئاسة، ومجدي حسن ياسين وزير للمالية والتخطيط الاقتصادي، كما تم الإبقاء على عوض بن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية ووزير للدفاع.انتهى/س

المصدر: وكالات

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