الخارجية البرلمانية: زيارة روحاني للعراق مهمة وسنناقشها في اجتماع اللجنة

2019/03/13 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الأربعاء، انها ستناقش زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني الى بغداد وما تتمخض عنه من اتفاقات تعاون بين بغداد وطهران ، فيما وصفت الزيارة بالمهمة .وذكرت عضو اللجنة النائب الا طالباني لوكالة "النبأ" للاخبار ان "لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ستجتمع اليوم لمناقشة ابرز التطورات التي تتعلق بعملها وجدول اعمالها ومن ضمنها زيارة روحاني الى بغداد وما حملته من رسائل إيجابية وتعاون بين بغداد وطهران على الأصعدة كافة".

وأضافت طالباني ان "العراق اصبح في الآونة الأخيرة محط اهتمام لاغلب الدول حيث تتوالى زيارات رؤساء البرلمانات ورؤساء الدول ووزراء الخارجية، وهذا ما يؤكد عودة العراق الى وضعه الطبيعي وتحسن علاقاته وكونه محطة مهمة في ترسيخ التعاون بين دول المنطقة والعالم".انتهى/س

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