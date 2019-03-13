2019/03/13 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… لأوراق النعناع فوائد عديدة ومعروفة منذ قديم الزمان، وتستخدم في علاج الكثير من الأمراض مثل الصداع وحالات الأرق والغثيان، كما أنها تساعد في تنظيم ضربات القلب وتنعش التنفس.وتحتوي أوراق النعناع المستخدمة في العلاج على العديد من المواد والعناصر المفيدة للجسم مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمنغنيز والفسفور وفيتامينات:A وB وC وPP.كما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما خطورة ورق النعناع على الرجال؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما خطورة ورق النعناع على الرجال؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).