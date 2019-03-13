الطيران المدني: إيقاف منح موافقات المرور لطائرات

2019/03/13 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلقررت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأربعاء، إيقاف منح موافقات المرور لطائرات (MAX 737) في الأجواء العراقية وذلك لوجود تقييدات فنية ودولية باستخدام هذا النوع من الطائرات.جاء ذلك في بيان صحفي إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، حيث أشار بأن "ذلك القرار جاء بتوجيه من قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي وذلك للتأكد من الاستخدام الآمن لهذا النوع من الطائرات للحفاظ على اجراءات السلامة في الأجواء العراقية".واعتبرت السلطة، بحسب البيان أن "ذلك القرار يعد نافذاً اعتبارا من هذا اليوم في ايقاف منح الموافقات لطائرات (MAX 737) لاستخدام المطارات العراقية او دخول الأجواء العراقية وحتى إشعار اخر لهذا النوع من الطائرات .

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