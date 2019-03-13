الحداد يبحث مع وزير التخطيط تنفيذ مشاريع الاعمار والتنمية

2019/03/13 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد وزير التخطيط د.نوري الدليمي والملاك المتقدم في الوزارة.

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