2019/03/13 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكك الحديد: الربط السككي مع إيران عبر الشلامجة معلق على ترسيم الحدود

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سكك الحديد: الربط السككي مع إيران عبر الشلامجة معلق على ترسيم الحدود) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سكك الحديد: الربط السككي مع إيران عبر الشلامجة معلق على ترسيم الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).