داعش يشن هجومين مضادين في الباغوز آخر معقل له في سوريا

2019/03/13 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

قالت

قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إن مقاتلي تنظيم داعش شنوا، يوم

الأربعاء، هجومين مضادين في الباغوز على القوات التي تقترب من فرض سيطرتها على آخر

جيب للتنظيم في شرق سوريا، لكن التنظيم لم يحرز أي تقدم وتم التصدي له.

وقال

المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، في رسالة قصيرة إلى الصحفيين، إن الهجوم

الثاني الذي شنه تنظيم داعش، بعد ظهر اليوم كان أقوى بكثير من الهجوم الأول.

وأضاف

أن التنظيم استغل تصاعد الدخان في سماء الباغوز، موضحًا أن القتال لا يزال مستمرًا،

لكن التنظيم لم يحرز أي تقدم وجرى إيقافه.

ولم

يسقط أي قتلى أو مصابين في الهجومين.

وقال

المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن تنظيم داعش حاول تنفيذ هجمات انتحارية،

لكنه لم ينجح في ذلك.

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