وزير التخطيط يناقش مع نائب رئيس البرلمان جهود وزارته على المستويين المحلي والدولي

2019/03/13 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

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وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي في ديوان الوزارة، اليوم الأربعاء، مع بشير الحداد

نائب رئيس مجلس النواب، والنائب فيان صبري عضو لجنة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي،

والوفد المرافق لهما، بحضور عدد من السادة الكادر المتقدم في الوزارة.

وذكر

المكتب الاعلامي للوزير، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه

“جرى خلال اللقاء بحث الدور الفاعل الذي تمارسه المؤسسة التشريعية في تحقيق أهداف

الوزارة للتنمية المستدامة”.

واطلع

الدليمي الوفد النيابي على “أبرز النشاطات التي نفذتها الوزارة خلال الفترة السابقة،

بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة المركزية والحكومات المحلية، بدعم من المجتمع

الدولي”، داعياً إلى “تبني قانون إلزامية خطة التنمية الخمسية بوصفها المظلة

الرئيسية لجميع الخطط والاستراتيجيات، وتوفير كافة سبل الدعم لإنفاذ الخطط الاستراتيجية

للوزارة، وفي مقدمتها التعداد العام المزمع اجراءه في الربع الأخير من العام المقبل”.

من جانبهم

اشاد الوفد النيابي “بجهود وزارة التخطيط، معربين عن تقديرهم لجهود السيد الوزير

ومنتسبي الوزارة المتواصلة لإنجاح عمل مؤسسات الدولة كافة”.

وأكد

الحداد والنائب فيان صبري على “سعيهم لتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لتحقيق رؤية

الوزارة”.

وتابع

البيلن انه “ناقش اللقاء الجهود التي مضت فيها وزارة التخطيط على المستويين المحلي

والدولي من أجل توفير بيئة داعمة لعمليات إعادة الاستقرار والاعمار، وتحقيق الاستراتيجيات

الهادفة للتخفيف من الفقر وتوفير فرص العمل، والسعي لتوفير دعم أكبر للملاكات الحكومية

وتحسين مستواهم المعاشي”.

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