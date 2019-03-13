القبض على مروج للمخدرات في بابل

2019/03/13 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل

إعتقلت

قوة من مكافحة المخدرات التابعة لقيادة شرطة بابل بالإشتراك مع مفارز الأمن الوطني،

مروج أقراص مخدرة مسلح بالجرم المشهود خلال كمين أمني وسط مدينة الحلة.

وقال

الناطق الرسمي بإسم القيادة العقيد الحقوقي عادل العناوي الحسيني، اليوم الاربعاء،

إنه “على ضوء معلومات إستخباراتية دقيقة تمكنت، قوة من مكافحة المخدرات بالإشتراك مع مفارز الامن الوطني، من اعتقال مروج

للأقراص المخدرة بالجرم المشهود”.

وأضاف،

أن “القوة ضبطت بحوزته عدد منها مختلف الأنواع، بالإضافة إلى ضبط سلاح نوع بندقية

كلاشنكوف كان معه، خلال كمين أمني محكم في أحد أحياء وسط مدينة الحلة”، مشيراً

إلى أن “القوة تحفظت على المضبوطات وفق محضر اصولي ونقلت المعتقل إلى مركز أمني

للتحقيق معه”.

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