طارق حرب يعلّق على تكليف هادي العامري بالإشراف على مشاريع البصرة: هذه حدود صلاحياته

2019/03/13 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس علق الخبير القانوني طارق حرب, الاربعاء, على البعد القانوني لتكليف زعيم تحالف الفتح هادي العامري بملف الخدمات والمشاريع بمحافظة البصرة, من قبل رئيس الوزارء عادل عبد المهدي.وقال حرب في حديث لـ”ناس” اليوم (13 اذار 2019), ان “البعد القانوني لتكليف رئيس الوزراء لأي نائب برلماني بالاشراف على ملف خدمات اي محافظة او […]

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