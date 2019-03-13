مفوضية الانتخابات تكشف مجريات اجتماع أعضائها بعبد المهدي: نحتاج 200 مليار!

2019/03/13 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد هافال فتاح كشفت مفوضية الانتخابات، الاربعاء، عن تقديمها طلبا إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لإجراء تعديل على قانون انتخابات مجالس المحافظات، بالتشاور مع اللجنة القانونية، في موعد أقصاه الأول من نيسان المقبل.وقال عضو المفوضية رياض البدران في تصريح لـ”ناس” اليوم (13 آذار 2019) إن ” المفوضية لا يمكنها إجراء الإنتخابات […]

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