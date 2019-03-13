اخر مستجدات ملف الكابينة الوزارية وترجيح بحسمها خلال أيام

2019/03/13 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أكد القيادي في تحالف سائرون النائب رائد فهمي؛ اليوم الأربعاء؛ هناك جهود تبذل لحسم ملف الوزارات الشاغرة في الحكومة الاتحادية خلال الايام المقبلة.وقال فهمي في تصريح صحفي؛ ان “حسم مرشح وزارة العدل يتوقف على اتفاق القوى الكردستانية وان تتوصل الى اسم مرشح متفق عليه بينهم والكتل الأخرى ستوافق عليه حينها”؛ موضحا “أما بالنسبة لوزارة الداخلية هناك تحرك نحو الحسم ويفترض في هذه الايام ان يتم التوصل الى صيغة متفق عليها”.

وأضاف ان “وزارة الدفاع تخص المكون السني وكانت الاشكالية بشأن مرشح الوزارة فنر الجربا وبعد قرار المحكمة الاتحادية برد طعنه بقرار المحكمة الرافض لترشحه، فإن الباب بات مفتوحا لمرشحين جدد”، لافتا “الآن هناك اتجاه بتقديم مرشح واحد لمنصب وزير الدفاع”.

وبين فهمي؛ ان “المرشح يفترض ان يقدمه ائتلاف الوطنية الذي يرأسه أياد علاوي وان يحظى بموافقة الجميع”، مؤكدا “لحد الآن ليس لديه معلومة هل اتفقت الاطراف السنية ام لا؟”.

وفيما يخص بمرشح وزارة التربية اشار النائب رائد فهمي؛ الى ان “هناك اشكالية، لأنه حسب التوافق السياسي وتقسيم المواقع فإن من المفترض ان يقدم تحالف القرار الذي يرأسه اسامة النجيفي مرشحا للمنصب لكن المرشح الذي قدمه رئيس الوزراء للمنصب ينتمي للمشروع العربي في العراق والذي يرأسه خميس الخنجر”

وتابع؛ “هناك عدة مسارات لحل هذه الاشكالية، وهي إما أن يتفق الجانبان المعنيان على مرشح واحد، او ان يتركا الأمر لرئيس الوزراء او الذهاب الى التصويت في مجلس النواب بأكثر من مرشح، ويقوم النواب بحسم الأمر”.

واكد فهمي؛ هناك “جهد كبير يبذل لحسم هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة”، مشددا على انه “يفترض ان يتم حسم ملف الوزارات الشاغرة بعد عيد نوروز بين فترة من 10 ايام الى أقل من شهر”.

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