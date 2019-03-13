2019/03/13 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: buMUZbrGXTo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كم عدد الشوارع المفتوحة والحواجز الكونكريتية المرفوعة في بغداد؟ أكرم نبيل) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كم عدد الشوارع المفتوحة والحواجز الكونكريتية المرفوعة في بغداد؟ أكرم نبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).