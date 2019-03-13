الطيران المدني يمنع مرور طائرات MAX 737 في الأجواء العراقية

2019/03/13 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوقفت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأربعاء، منح موافقات المرور لطائرات 737 MAX في الأجواء العراقية بسبب تقييدات فنية ودولية باستخدام هذا النوع من الطائرات.وفي بيان صادر عن السلطة اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "القرار جاء بتوجيه من قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي، وذلك للتأكد من الاستخدام الآمن لهذا النوع من الطائرات للحفاظ على اجراءات السلامة في الأجواء العراقية".

واضاف البيان، ان "ذلك القرار يعد نافذاً اعتبارا من هذا اليوم في ايقاف منح الموافقات لطائرات 737 MAX لاستخدام المطارات العراقية او دخول الأجواء العراقية وحتى إشعار اخر لهذا النوع من الطائرات".انتهى/س

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