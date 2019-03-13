نصائح قد تنقذ حياة المسافرين عند تحطم الطائرة

2019/03/13 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تمثل حوادث تحطم الطائرات أهم الأخطار التي يمكن أن تهدد حياة المسافرين أثناء تواجدهم في الجو، لذا لابد من أن يتعرف المسافر على الطرق التي يمكن أن تكون سبباً في إنقاذ حياته من موت محقق إن تعرضت الطائرة التي يستقلها لأي حادث.

ومن هذا المنطلق نقل موقع 24 الإخباري عن صحيفة تلغراف البريطانية مجموعة من النصائح التي يمكن أن تنقذ حياة المسافرين من حوادث الطيران، على النحو التالي:１- الإعداد المسبقمن الضروري أن يكون المسافر على اطلاع تام بما يجب أن يفعله في حال تعرض الطائرة التي يستقلها لأي حادث، إذ يمكن أن يقرأ المرء الإرشادات والاحتياطات اللازمة عبر نشرات خاصة تقدمها شركات الطيران والمواقع الإلكترونية الخاصة بالسفر.２- اختيار المقاعد الآمنةيقول خبراء السفر بأن الجلوس في القسم الخلفي من الطائرة هو الأكثر أمناً في حال تعرض الطائرة لحادث، وقد دعمت هذه النظرية العديد من الدراسات في هذا المجال، إلا أن بعض شركات الطيران تؤكد على عدم وجود دليل قاطع على ذلك.３- حماية الساقينتمثل حماية القدمين والساقين أثناء الجلوس في مقعد الطائرة عاملاً هاماً في تقليل الأضرار الجسدية التي قد تنجم عن حوادث الطائرات، وبحسب الخبراء فإن وضع حقائب اليد تحت المقعد وأمام المسافر كوسادة للحماية، قد تساهم بشكل فعال في حمايته من الإصابة بالكسور والرضوض.４- تجنب الذعر السلبيبعد الحادث تختلف ردود أفعال المسافرين فمنهم من يصاب بالهلع ويحاول الخروج من مكانه بسرعة، ومنهم من يصاب بالذعر السلبي الذي يتسبب بجمود المسافر وعدم تحركه كما لو كان في غيبوبة، لذا يجب تجنب هذه الحالة والتحلي بالشجاعة والتحرك نحو أقرب منفذ للنجاة.５- تجنب استنشاق الدخانتعتبر النيران السبب الرئيسي للوفاة في حوادث الطائرات، ولكن الدخان الناجم عنها يعد أكثر خطراً، وذلك لأنه يتسبب بالاختناق وفقدان الوعي، لذا يمكنك التقليل من تأثير الدخان عبر استخدام منديل مبلل لتغطية الأنف والفم، والجلوس على مستوى منخفض لأن مستويات الدخان في المناطق المنخفضة تكون أقل.

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