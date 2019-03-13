تفاصيل المؤتمر الصحفي لمباراة [كلاسيكو ]العراق

2019/03/13 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد=اين]عقد، اليوم الاربعاء، المؤتمر الصحفي في قاعة اتحاد كرة القدم لمدربي فريقي الزوراء والقوة الجوية، مجبل فرطوس وحكيم شاكر، قبل مباراة الكلاسيكو التي سيخوضها الفريقان يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز، وحضر المؤتمر الكثير من وسائل الاعلام لتغطية احداثه.

عبارك مدرب فريق القوة الجوية، مجبل فرطوس، الى فريق الزوراء، بمناسبة فوزهم على فريق الوصل الإماراتي، وبالتأكيد هذا الفوز ليس للزوراء فقط، وإنما للعراقز وفي معرض إجابته، قال فرطوس: قبلت المهمة كوني اعمل مستشارا في النادي منذ وقت طويل، وتم الاتفاق مع ادارة النادي فقط لمباراة واحدة، وموعد سفري يوم السبت المقبل، وأخيرا القرار بعصمة ادارة النادي حول بقائي مدربا، بالرغم من اننا نبحث الآن عن مدرب قادر على قيادة الفريق خلال المرحلة الثانية.واضاف فرطوس: قبولي المهمة أمر طيبيعي كوني قريبا من الفريق واللاعبين، وايضا اعرف قيمة الفريق المنافس الذي اكن له كل الاحترام والتقدير، وحاليا يمر بأفضل حالاته، خصوصا بعد تسلم الكابتن حكيم شاكر قيادة الفريق والذي غيّر الكثير من شكل الفريق، وحقق نتيجتين إيجابيتين، تسلمي خلال فترة قصيرة، ولن أستطيع ان أغير من شكل الفريق بشكل كبير، لكن يمكن اضافة بعض اللمحات، أتمنى ان تطبق من قبل اللاعبين.



وختم مجبل حديثه، قائلا: لدينا 3 لاعبين محرومون بسبب الغيابات والإصابة.فيما اكد مدرب فريق الزوراء، حكيم شاكر: قبل كل شيء اتمنى ان نوصل رسالة الى العالم اجمع بأن الكرة العراقية بخير، إذ علينا ان نلتزم بجميع الامور الإدارية والفنية من قبل جميع الاطراف لكي تخرج المباراة بأجمل صورة، الجميع يعلم ان الفريقين من طينة الكبار، ويجب علينا ان نتعامل بواقعية مع الفريق المنافس لما يمتلكه من تاريخ عريق، وهو بطل اسيا لثلاث مرات متتالية، فضلا عن امتلاكه لاعبين جيدين.ووصف شاكر تسلم مهمة تدريب فريق بحجم الزوراء في هذا الوقت بالمهمة الانتحارية، لكن ما حققه الفريق في مباراته الاخيرة بفوز كبير على فريق الوصل الإماراتي وضعنا امام مسؤولية كبيرة، وسبقه تعادل مع الفريق الإيراني ذوب اهن، أعاد الفريق الى الوجه الحقيقي والتاريخ الناصع له، وأقدم شكري وتقديري الى جميع من ساندنا، خصوصا الاعلاميين الحقيقيين والجماهير العراقية، وجمهور الزوراء على وجه الخصوص، فضلا عن اللاعبين الذين اعطونا الثقة الكاملة، وطبقوا كل ما أنيط لهم من واجبات، وجميع هذه الامور جنينا ثمارها بهذه النتائج الإيجابية.

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