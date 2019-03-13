2019/03/13 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد يتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء مكاتب المفتشين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/13 | 19:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد يتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء مكاتب المفتشين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد يتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء مكاتب المفتشين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).