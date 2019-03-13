التعليم العالي تعلن عن بشرى لخريجي هذه الكليات

2019/03/13 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ اليوم الأربعاء؛ عن بشرى لخريجي كليات المجموعة الطبية (كليات الطب؛ وطب الأسنان؛ والصيدلة؛ والتقنية الطبية؛ وكليات التمريض).وذكر بيان مقتضب لمكتب الوزير قصي السهيل؛ “حصلت موافقة الوزير على ان منح وثائق التخرج للخريجين الذين يعملون في وزارة الصحة فضلا عن الذين سيتم تعينهم هذا العام ٢٠١٩”.[…]

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