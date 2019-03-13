شباب أمانة بغداد يحقق فوزاً ثميناً على نظيره النفط

2019/03/13 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص … حقق فريق شباب أمانة بغداد فوزا ثمينا على نظيره شباب النفط بهدف دون مقابل، في افتتاح بطولة النجم الدولي الراحل علي كاظم .ولعب فريق بغداد منقوصا منذ الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، بعد أن طرد حكم المباراة المدافع علي مقداد .ويشارك في هذه البطولة التي ينظمها نادي العربي الرياضي، […]

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