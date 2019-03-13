خبير عسكري لبناني يكشف وجهة عصابات داعش الإرهابية بعد سوريا

2019/03/13 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشف الخبير العسكري اللبناني العميد المتقاعد عمر معربوني ،الاربعاء، عن المناطق التي ستنتقل إليها عصابات داعش الإرهابية بعد سوريا.وقال العميد معربوني أن “الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم الآن بما يحصل في الباغوز ويتم حجب الكثير من المعلومات المرتبطة بهذا الأمر وكل ما يحصل هناك تتم تغطيته من الخارج”.واضاف: “لا معلومات دقيقة عن طبيعة […]

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