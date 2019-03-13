السهلاني : كثرة الاجهزة الرقابية يصنع حالة من الارباك وطبيعة تشخيص الفساد ومعالجته

2019/03/13 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغدير - خاص وقال السهلاني في حديث لبرنامج "حوار الغدير" ان كثرة الاجهزة الرقابية يصنع حالة من الارباك في المشهد السياسي وطبيعة تشخيص الفساد ومعالجته. واضاف الى ان مجلس مكافحة الفساد هو مجلس تنسيقي مسؤوليته الربط بين الجهات الرقابية وتحقيق رؤية واضحة .

انتهى ع.س

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