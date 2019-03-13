الحشد يشن عملية دهم وتفتيش شمال شرقي ديالى

2019/03/13 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للهيئة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" اللواء 23 بالحشد الشعبي قاطع عمليات ديالى شرع بعملية مداهمة وتفتيش قرية تفرقة والبساتين المحيطة بها غربي قضاء خانقين".

واضاف البيان، ان" قوات اللواء عثرت على مضافات وعدد من جليكانات "السي فور" معدة للتفجير".

انتهى..م.ر

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