نائب عن البصرة يطالب بإحالة المسؤولين عن إتلاف محاصيل هور الحويزة للنزاهة

2019/03/13 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… طالب النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، الأربعاء، بإحالة المسؤولين عن اتلاف محاصيل هور الحويزة الى هيئة النزاهة والمباشرة بتعويض الفلاحين المتضررين .وقال المحمداوي في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان “انهيار سدة ابو الفلين ادى الى إغراق الأراضي الزراعية المزروعة بالحنطة والتي أوشكت على موسم الحصاد مما عرض اكثر 25 […]

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