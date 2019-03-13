شاهد .. روحاني و ترامب .. الفرق بين زيارتهما الى العراق

2019/03/13 | 19:17

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بين زيارة روحاني وترامب الى العراق اكثر من فروق، نتابعها في تقرير

عدنان عبد الحسن ...تقرير: عدنان عبد الحسن

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