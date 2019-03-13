العثور على مقبرة جماعية تضم رفات موظفين في الموصل

2019/03/13 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ عثرت القوات الأمنية بمحافظة نينوى؛ اليوم الأربعاء؛ على مقبرة جماعية تضم رفات 65 موظفا حكوميا.وقال النقيب في شرطة نينوى علي حسن؛ في تصريح صحفي؛ إن “القوات الأمنية عثرت على الرفات داخل مقبرة جماعية في قضاء البعاج 120 كم شمال غرب الموصل”.وأضاف أن “القوات الأمنية قامت بتسليم الرفات بعد التأكد من […]

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