“يويفا” يفتح تحقيقاً رسمياً حول هجوم نيمار على الـVAR

2019/03/13 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة … أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق عاجل ضد البرازيلي، نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان.وقال “يويفا”، في بيان رسمي إنه ستجري لجنة الانضباط والقيم تحقيقا، يتعلق بالتصريحات التي أطلقها لاعب بي إس جي، نيمار، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مباراة مانشستر يونايتد الأربعاء الماضي”.وكان نيمار […]

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