2019/03/13 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أعلن مدير ناحية البغدادي في محافظة الأنبار، الاربعاء ، رفضه تسلم أحد الطرق بعد انتهاء أعمال الصيانة فيها، وذلك بسبب النقص الحاصل في عملية إكساء الشارع ووجود تخسّفات وتشققات كبيرة فيه.وقال مدير ناحية البغدادي شرحبيل كهلان في تصريح لـ”ناس” اليوم (13 آذار 2019) أنه “بعد أن أتّمت شركات المقاولات أعمال إكساء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأنبار ترفض تسلم طريق من شركة مقاولات: تخسفات وتشققات في أول يوم! NAS | موقع ناس الرسمي.

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