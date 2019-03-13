2019/03/13 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الخطيب : متابعته الشخصية لإنتاج وتجهيز الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات

13/03/2019 19:41:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلن وزير الكهرباء لؤي الخطيب، الاربعاء، عن متابعته الشخصية لإنتاج وتجهيز الطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى.

وذكر بيان للوزارة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "جاء ذلك خلال اجتماعه بمقر الوزارة اليوم الاربعاء الموافق ١٣ /٣/ ٢٠١٩، بملاكات الانتاج المتقدمة في الوزارة، فضلاً عن مدير عام انتاج المنطقة الوسطى، ومديري محطات الانتاج فيها".

وشدد، "المحافظة على انتاج الطاقة الكهربائية المتحققة من خلال إكمال جدول الصيانات المبرمجة والطارئة، قبل اشهر الصيف المقبل".

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