وزير الكهرباء يؤكد متابعته لإنتاج وتجهيز الطاقة في بغداد

2019/03/13 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، اليوم الاربعاء، متابعته لإنتاج وتجهيز الطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى.

وذكرت

وزارة الكهرباء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جاء ذلك خلال

اجتماعه بمقر الوزارة اليوم الاربعاء الموافق ١٣ /٣/ ٢٠١٩، بملاكات الانتاج المتقدمة

في الوزارة، فضلاً عن مدير عام انتاج المنطقة الوسطى، ومديري محطات الانتاج فيها”.

وشدد،

“المحافظة على انتاج الطاقة الكهربائية المتحققة من خلال إكمال جدول الصيانات

المبرمجة والطارئة، قبل اشهر الصيف المقبل”.

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