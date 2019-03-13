2019/03/13 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام لخمس إرهابيين من مناطق الأنبار غربي البلاد.





شبكة اخبار الناصرية:أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام لخمس إرهابيين من مناطق الأنبار غربي البلاد.وذكر مصدر قضائي لشبكة اخبار الناصرية، ان" المدانين المنتمين لتنظيم القاعدة تم حكمهم بالإعدام بسبب قيامهم بخطف عقيد في الشرطة العراقية وقتله والتمثيل بجثته في الأنبار غربي البلاد".وبين المصدر، أن " القرار صدر استنادا لإحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005".انتهى، ت م ع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات ذي قار: حكم باعدام خمسة ارهابيين قتلوا ضابطا ومثلوا بجثته) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات ذي قار: حكم باعدام خمسة ارهابيين قتلوا ضابطا ومثلوا بجثته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).