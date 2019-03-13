صور.. “الراب المهدوي” ونظرة “الهرطقة” بتقارير عالمية

2019/03/13 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات- كلكامش برس؛ سلطت وكالات عالمية الضوء على ما انتشر مؤخراً لما يعرف بـ “الراب المهدوي” (اللطم على اهل بيت النبي عليهم السلام على طريقة غناء الراب الأمريكي).وذكرت تقارير عالمية؛ تمدد ظاهرة “الراب المهدوي” (كما اطلقت عليه) من محافظة الديوانية الى محافظات أخرى؛ فضلا عن مدى جذب الموسيقى والايقاع والكلمات لبعض الشباب.ووصف اخرون […]

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