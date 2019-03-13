الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي السابق الدكتور سليم الجبوري

2019/03/13 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي السابق الدكتور سليم الجبورياستقبل الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري في مكتبه ببغداد رئيس مجلس النواب العراقي السابق الأمين العام لحزب عمل الدكتور سليم الجبوري.وتم التباحث بتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق فضلا عن ضرورة الإسراع بإكمال الكابينة الوزارية لان بقاء وزارات مهمة شاغرة كالدفاع والداخلية والعدل والتربية سيكون لها انعكاسات سلبية مباشرة على الشارع العراقي الذي يطمح بالوصول الى دولة المواطنة الحقيقية.

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