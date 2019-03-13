2019/03/13 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..هاجم النائبتان الديمقراطيتان في الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر ورشيدة طليب، الرئيس دونالد ترامب، بسبب دعمه للسعودية.وغردت طليب – ذات الأصول الفلسطينية – على حسابها عبر “تويتر”: “أتذكر عندما قال ترامب إنه لن يقطع الرعاية الطبية والمساعدات الطبية.حسنا لقد كسر هذا الوعد.إنه يفضل إعطاء لوكهيد (شركة صناعات عسكرية) والسعوديين أموالًا مقابل الصواريخ”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب دعمه للسعودية..



نائبتان بالكونغرس تشنان هجومًا شرسًا على “ترامب” alansaar.

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