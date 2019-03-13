خبير: الولايات المتحدة الأميركية لا تزال تملك أهدافا في سوريا

2019/03/13 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد الخبير العسكري اللبناني العميد المتقاعد عمر معربوني ،الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأميركية لاتزال تملك أهدافا في سوريا.وحول خطة الانسحاب الأمريكي من سوريا والتي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، قال معربوني: “أنا لم أقتنع لحظة واحدة بأن ترامب سينفذ قرار الانسحاب من سوريا وعدم قناعتي بهذا الأمر تنطلق من مسألة أساسية هي أنه […]

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