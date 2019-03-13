2019/03/13 | 20:17

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عاجل روحاني يغادر العراق عبر مطار النجف بعد زيارة استمرت 3 أيام

تأریخ التحریر: : 2019/3/13 20:06

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{النجف الاشرف:الفرات نيوز} غادر الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني العراق متوجهاً الى طهران بعد زيارة استمرت 3 ايام.

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