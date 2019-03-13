بالفيديو.. روحاني في مطار النجف بختام زيارته الى العراق

2019/03/13 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الاشرف:الفرات نيوز} وصل الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني، الى مطار النجف الاشرف بختام زيارته الى العراق.

بواسطة: همام الموسوي

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