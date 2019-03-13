الخطيب يتهم السعودية والإمارات بالتواطؤ ضد المسجد الأقصى

2019/03/13 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم نائب رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة الشيخ كمال

الخطيب، دولا عربية على رأسها السعودية والإمارات، بدعم مخطط تدنيس

المسجد الأقصى المبارك. وقال الخطيب إن الاحتلال الإسرائيلي حصل على ضوء عربي أخضر، مكنه من

التجرؤ على الاعتداء على المقدسات الإسلامية وتدنيس الأقصى,

محذرا من أن التصعيد الإسرائيلي الأخير على المسجد بمنزلة إعلان

حرب، وتوعد الاحتلال بمواجهة كبيرة يسطر فيها المقدسيون نصراً

جديدا.وأكد الخطيب على أن مخطط الاحتلال لإغلاق باب الرحمة لن يتم،

وسيواجه دفاعاً من أهل المدينة المقدسة.

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