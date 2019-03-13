مقتل واصابة عناصر شرطة وحشد شعبي في قرة تبة

2019/03/13 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكر مصدر امني، اليوم الاربعاء، ان مسلحي تنظيم داعش اطلقوا عددا من قذائف الهاون باتجاه ناحية قرة تبة، التابعة لقضاء خانقين، ما ادى الى سقوط قتلى ومصابين.

وذكر موقع الاتحاد الوطني، نقلا عن مصدر امني، ان عناصر بتنظيم داعش اطلقوا عددا من قذائف الهاون اليوم الاربعاء، باتجاه ناحية قرة تبة.

واضاف المصدر ان الحادث اطلاق الهاونات اسفر عن مقتل شرطي واصابة عدد من مقاتلي الحشد الشعبي بجروح.

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