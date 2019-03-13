2019/03/13 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، اليوم الأربعاء، ان الحكومة الحالية فشلت حتى الان بتقديم الخدمات وعكس صورة إيجابية عن رغبتها بتغير الواقع المرير.

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