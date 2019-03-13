روحاني يغادر العراق

2019/03/13 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ غادر الرئيس الإيراني حسن روحاني؛ اليوم الأربعاء؛ العراق بعد زيارة رسمية استمرت 3 أيام.وذكر مصدر مطلع لوكالة كلكامش برس؛ ان “الرئيس الإيراني غادر العراق عبر مطار النجف الدولي في محافظة النجف التي وصل اليها صباح اليوم والتقى فيها المرجع الأعلى علي السيستاني”.

وكان الرئيس الإيراني وصل الاثنين الماضي الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تبعت زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف؛ التقى خلالها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وعدد من القادة السياسيين وتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بمختلف المجالات بين العراق وايران.

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