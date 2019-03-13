2019/03/13 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ القت القوات الأمنية؛ القبض على عصابة تقوم بترويج ونقل المخدرات داخل محافظة ذي قار.وقال اللواء حسن سلمان الزيدي قائد شرطة ذي قار في مؤتمر صحفي؛ ان “قسم شؤون مكافحة المخدرات استطاع تفكيك عصابة تقوم بترويج ونقل المخدرات”.وأوضح؛ “من خلال المتابعة الجادة لتشكيلات وزارة الداخلية العاملة في محافظة ذي قار للعناصر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة.. اعتقال عائلة “غير عادية” في محافظة عراقية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة.. اعتقال عائلة “غير عادية” في محافظة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).