كندا تعلق رحلات طائرات “بوينغ ماكس”

2019/03/13 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت السلطات الكندية أن على كافة شركات الطيران في البلاد تعليق رحلات طائرات “بوينغ ماكس”.وقال وزير النقل الكندي مارك غارنو، للصحفيين اليوم الأربعاء: “وفقا للمعطيات الجديدة التي حصلنا عليها صباح اليوم، أصدرت إيعازا بحظر استخدام طائرات “بوينغ 737 ماكس 8″ و”بوينغ 737 ماكس 9″ بمثابة إجراء احترازي”.وكان عدد من الدول، بينها […]

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