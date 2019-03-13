الانضباط تستدعي لاعب النفط واداري الشرطة

2019/03/13 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، استدعاء لاعب النفط مازن فياض والمدير الاداري لنادي الشرطة هاشم رضا للنظر بالحادثة التي حصلت بينهما خلال مباراة الفريقين في الدوري الممتاز يوم الاثنين من الاسبوع الماضي.وقال الناطق الرسمي لاتحاد الكرة حسين الخرساني في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “لجنة الانضباط قررت استدعاء مازن فياض […]

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